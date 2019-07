É oficial. Zé Luís no FC Porto até 2024

© Miguel Pereira/Global Imagens

Zé Luís já é jogador do FC Porto. Os dragões confirmaram esta tarde a contratação do avançado cabo-verdiano que assina por quatro temporadas.



O jogador de 28 anos chega do Spartak de Moscovo e reencontra o técnico Sérgio Conceição, seu treinador no SC Braga. Nessa época, apontou 11 golos em 24 jogos ao serviço dos bracarenses.



Na última temporada Zé Luís fez 14 golos em 36 encontros pelo Spartak de Moscovo.

Pub Pub

O avançado foi um pedido de Sérgio Conceição à direção do FC Porto. Foi o próprio treinador a confirmar no final de junho o interesse no jogador, em declarações ao Porto Canal. "O Zé Luís, como outro jogadores, foram pedidos por mim à Direção com o intuito de reforçar o plantel do FC Porto e sermos a equipa competitiva que fomos nestes últimos dois anos, para dar continuidade ao que temos feito", explicou na altura o treinador.