É para ficar. Bruno Lage confirmado como treinador do Benfica

Bruno Lage vai ser confirmado, esta segunda-feira, como treinador do Benfica até ao final da temporada. A comunicação será feita esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, agendada para as 15h30 no Estádio da Luz.

A TSF confirmou que Luís Filipe Vieira decidiu pela continuidade de Bruno Lage na frente do comando técnico dos encarnados, depois de o ex-treinador da equipa B ter conseguido duas vitórias em dois jogos - primeiro em casa com o Rio Ave por 4-2 e depois nos Açores, frente ao Santa Clara por 2-0.

Bruno Lage tomou conta da equipa do Benfica depois da saída de Rui Vitória, que colocou o lugar à disposição após ter perdido no Algarve com a equipa do Portimonense.