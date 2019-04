E se, afinal, a liga portuguesa fizer inveja às melhores?

A liga portuguesa está longe de ser das mais mediáticas da Europa e nem é conhecida por ser particularmente competitiva. Talvez por isso mesmo, nos esqueçamos muitas vezes que, nos últimos anos, o título em Portugal tem sido quase sempre decidido apenas nas últimas jornadas da prova.

Esta época repete-se o cenário e, quando estamos já no últimos quinto do campeonato, continua tudo em aberto relativamente a quem fará a festa no fim - Benfica ou Porto.

Neste momento, nas 10 ligas europeias mais importantes há somente outros três casos de disputas acesas pelo respetivo título nacional. Além da liga portuguesa, temos grande equilíbrio na liga inglesa (entre Manchester City e Liverpool), na alemã (Bayern e Dortmund) e na holandesa (Ajax e PSV), com os candidatos separados por três pontos ou menos.

Aliás, a verdade é que, neste particular, nos anos mais recentes os adeptos do futebol em Portugal não se podem queixar, ao contrário do que acontece nos principais campeonatos europeus. Nas últimas 10 ligas portuguesas, só por duas vezes não houve luta pelo título até ao fim (ou perto disso): em 2010/11, quando o Porto venceu a prova com 21 pontos de avanço sobre o Benfica, e em 2013/14 quando foram os encarnados a conquistar o título com mais sete pontos do que o Sporting.

Nas outras oito edições, as contas do título foram sempre muito apertadas e houve que aguardar pelas derradeiras jornadas para ficar a conhecer o campeão. Em 2010, o Benfica de Jesus sagrou-se vencedor apenas na última jornada (o Braga foi segundo); em 2012 e 2013 o Porto de Vítor Pereira ganhou ao sprint, em ambos os casos, ao Benfica de Jesus; em 2015, Jesus desforrou-se, chegando ao fim com mais três pontos do que o Porto (de Lopetegui); em 2016, foi o Benfica de Rui Vitória a fazer Jesus (já no Sporting) sofrer de novo, terminando a somente dois pontos dos encarnados; em 2017, as águias ainda dirigidas por Vitória só nas últimas jornadas fugiram ao Porto de Nuno Espírito Santo; e finalmente em 2018 verificou-se exatamente o oposto, mas com Sérgio Conceição a levar o Porto ao cetro nacional.

Olhando para o panorama da última década nas cinco grandes ligas europeias (as de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França), em nenhuma delas o título foi tantas vezes decidido nas derradeiras jornadas. A que se aproxima mais da liga portuguesa neste aspeto é a espanhola (seis vezes com lutas apertadas até ao fim), seguida da inglesa e da italiana (quatro vezes cada uma), enquanto a liga francesa e a alemã apenas em duas ocasiões proporcionaram grandes lutas pelo título (incluindo a da edição atual da Bundesliga).

Para tal têm contribuído fases de total hegemonia de clubes como a Juventus (vai ganhar tranquilamente o seu oitavo título consecutivo), Bayern de Munique (está luta pelo sétimo título seguido) e PSG (vai conquistar com facilidade o sexto campeonato em sete possíveis).

No caso português, só é pena que os candidatos que aguentam até ao fim sejam quase sempre os mesmos. Seis das oito lutas renhidas pelo título acima referidas correspondem a duelos Benfica-Porto, sobrando um duelo Benfica-Braga e um Benfica-Sporting.

