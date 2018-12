"É tempo da divisão acabar." José Roquette diz que o Sporting vai ser competitivo

O antigo presidente do Sporting, José Roquette, defende que é tempo de recuperar a unidade no Sporting. O ex-líder esteve este sábado no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, para participar na Assembleia Geral que irá decidir o futuro de Bruno de Carvalho e outros dirigentes.

"Vim aqui cumprir o meu dever. Esperar que este tipo de assembleias termine hoje, mas tenho algumas dúvidas. E que concretamente o Sporting tem ainda um caminho a percorrer mas que seja de unidade e coesão", afirmou José Roquette.

Sobre o sentido de voto, o ex-presidente dos leões guardou a sua opinião, referindo apenas o seu desejo para o futuro do clube.

"Não vou dizer claramente como votei mas provavelmente imaginarão. É tempo da divisão acabar, da desestruturação e de tudo aquilo que sofremos ao longo deste ano encerre aqui hoje", disse.

Questionado sobre Bruno de Carvalho, José Roquette não entrou em pormenores, explicando apenas que deseja que o Sporting "consiga ultrapassar os meses que foram inesquecíveis no mau sentido do termo".

Sobre o momento da equipa, que conta com um novo treinador e tem apresentado bom futebol, Roquette diz que os leões estão no bom caminho.

"Tenho a perspetiva que o Sporting consegue impor a sua capacidade, a sua disciplina. Acho que estamos no bom caminho, vamos conseguir recuperar a capacidade competitiva que esteve sempre no coração dos sportinguistas", disse.