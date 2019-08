"O Benfica está em excelente forma"

© Fábio Poço/Global Imagens

É um conhecido sócio e adepto do Sporting, mas foi no Benfica que foi formado enquanto atleta e onde jogou até aos 24 anos. Mas foi no FC Porto que atingiu maior notoriedade. Na invicta, Maniche ajudou a conquistar uma Liga dos Campeões, sob as ordens de José Mourinho. Em entrevista à TSF, Maniche antevê um jogo "importantíssimo" para o FC Porto diante de um Benfica "mandão".

"Não direi que é um jogo preponderante para o FC Porto, porque falta muito campeonato, mas é um jogo importantíssimo para aquilo que o Porto quer. Também é importante para dar esperança, alento e confiança aos adeptos depois do jogo com o Setúbal. Mas com todo o respeito que tenho pela equipa sadina, o Benfica é totalmente diferente", vincou Maniche.

O antigo internacional português não arrisca num resultado, mas espera um Benfica com mais iniciativa: "está em excelente forma, joga em sua casa e, creio, vai assumir o jogo como tem vindo a fazer em todos os jogos com uma pressão alta. O Porto, do meu ponto de vista, vai optar por um bloco médio/alto porque sabe que o Benfica é muito forte nas transições.

Sobre as opções dos treinadores, no que toca ao meio-campo [a posição do antigo atleta], Maniche aposta em Florentino Luís e Samaris do lado encarnado e Danilo e Uribe do lado azul e branco.