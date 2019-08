"O Jorge Fonseca conquista para o judo nacional o primeiro título mundial da sua história" © Reuters

A competição ainda não acabou, mas o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, destaca já o resultado histórico dos atletas portugueses.

"É um resultado histórico. Nunca na História tivemos um resultado destes no judo", diz Jorge Fernandes, em declarações à TSF. O presidente da federação faz um balanço muito positivo da participação portuguesa neste Mundial que ainda não terminou: "Este campeonato tem estado a correr-nos bem. Para já ainda não terminou mas já temos um campeão do mundo, uma vice-campeã do mundo e dois quintos lugares."

Para o representante da federação, este mérito deve-se a "muito trabalho da parte dos atletas, treinadores e clubes".

Jorge Fernandes refere também que "este é o último mundial antes dos Jogos Olímpicos, é um teste aqui em Tóquio, 11 meses antes", e explica o bom momento que o judo está a atravessar: "Estavam aqui os melhores atletas do mundo e nós tivemos a sorte de o dia e este campeonato nos correr bem."

"O judo tem vindo a crescer, mesmo em termos de praticantes e atletas federados", diz ainda.

Presidente da República e Governo felicitam Jorge Fonseca

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou também o judoca Jorge Fonseca pelo título mundial conquistado na categoria -100 kg, em Tóquio, numa nota publicada na sua página oficial na Internet.

"O Presidente da República felicita o judoca Jorge Fonseca que se sagrou campeão do mundo na categoria -100kg no campeonato do mundo de judo que decorre em Tóquio, no Japão", lê-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Chefe de Estado estendeu as felicitações à judoca Bárbara Timo, pela medalha de prata conquistada na quinta-feira em -70kg, e desejou aos restantes atletas portugueses ainda em prova os "maiores sucessos até ao final da competição".

No mesmo plano, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto enalteceu a conquista inédita por parte de Jorge Fonseca do título mundial de judo na categoria -100kg, em Tóquio, numa nota publicada na rede social Twitter.

"O Jorge Fonseca conquista para o judo nacional o primeiro título mundial da sua história. Feito inédito num percurso desportivo e pessoal admirável, demonstrativo de uma inegável capacidade de superação que nos orgulha a todos. Muitos parabéns", refere João Paulo Rebelo.