"É um tiro em todos os aspetos", diz Mourinho sobre chegada de Ronaldo a Itália

José Mourinho considera que a transferência protagonizada por Cristiano Ronaldo para a Juventus vai relançar o campeonato italiano. Em entrevista à Tele Radio Stereo, o treinador português deu ainda os parabéns ao campeão italiano pelo "golpe de mercado".

"O mundo vai ver a Serie A. Veem a Premier League porque é a melhor do mundo e a liga espanhol por causa de Messi. Neste momento, a Série A tornou-se num dos mais importantes campeonatos do mundo. Parabéns à Juventus pelo golpe de mercado, que é de futebol, publicidade e marketing. É um tiro em todos os aspetos", defendeu o treinador do Manchester United.

Entre 2008 e 2010, Mourinho treinou o Inter de Milão onde conquistou duas ligas, uma taça, uma supertaça e uma Liga dos Campeões.