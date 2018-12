E vão quatro. Quatro jogos sem marcar no campeonato. Assim vai o AC Milan

Nem no jogo contra o penúltimo classificado. A equipa de Milão está a passar uma fase complicada e até o Frosinone (o clube da I Liga com a pior defesa) conseguiu sair de San Siro com um empate. A zero, claro.

Para o AC Milan, Samu Castillejo ainda acertou no poste ao passo que pelo Frosinone, Camillo Ciano chegou mesmo a marcar, mas o VAR acabou por anular o lance devido a uma falta ocorrida a meio campo.

O AC Milan está em quinto lugar - tem agora 28 pontos -, mas pode ser ultrapassado por um grupo de clubes que seguem muito de perto.

Este empate sem golos vem dar força aos rumores que correm na imprensa italiana que dão conta de que o técnico Gennaro Gattuso vai ser substituido durante esta época de festividades.