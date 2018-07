Ebuehi é baixa no Benfica. O lateral terá de ser operado

O nigeriano, contratado neste mercado ao ADO Den Haag, da I Liga holandesa, contraiu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo.

O futebolista nigeriano Tyronne Ebuehi sofreu esta segunda-feira uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a intervenção cirúrgica, revelou o Benfica no seu boletim clínico .



De acordo com a informação prestada na sua página oficial, o clube encarnado dá conta de que o defesa direito, que representou a seleção nigeriana no Mundial 2018 da Rússia (pela qual fez um jogo), será submetido à intervenção cirúrgica nos próximos dias.



Ebuehi, de 22 anos, lesionou-se durante a primeira sessão de trabalhos que o Benfica realizou nesta pré-época no Seixal.