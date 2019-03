Éder Militão a caminho do Real Madrid

Éder Militão vai ser o primeiro reforço para o técnico Zinedine Zidane. A "Marca" garante na sua edição desta quinta-feira que o negócio será oficializado brevemente.

O FC Porto vai encaixar mais uma verba milionária com a venda de um jogador que joga a defesa, tal como já aconteceu com Pepe, Danilo, Alex Sandro ou Ricardo Carvalho.

A transferência de Éder Militão pode ser a segunda maior de sempre do futebol português, depois de Hulk, quando os russos do Zenit pagaram 60 milhões de euros pelo passe do avançado.