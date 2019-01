Éder Militão a caminho do Real Madrid no final da época

O acordo entre Real Madrid e FC Porto por Éder Militão deve ficar selado nos próximos dias, numa transferência de 50 milhões de euros. A notícia é avançada pelo jornal Marca e já foi confirmada pela TSF.

No entanto, o jogador só se vai mudar para Madrid em junho. A possibilidade de saída de Éder Militão no mercado de inverno é também afastada pelo empresário do brasileiro, Giuliano Bertolucci. Em declarações ao jornal As, o empresário diz que "o jogador não tem qualquer possibilidade de abandonar o clube [FC Porto] no mercado de inverno". Ainda assim, admite que o Real Madrid é uma possibilidade, mas apenas no verão.

A transferência pode render aos cofres do clube de formação de Éder Militão, o São Paulo, 2,5 milhões de euros.