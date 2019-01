Éder Militão na "rota" do Real Madrid

O conceituado diário desportivo espanhol "Marca" faz primeira página esta quarta-feira com a notícia que o Real Madrid pretende contratar Éder Militão, já neste mês de janeiro. O jornal espanhol recorda que a chegada de Pepe à equipa de Sérgio Conceição pode facilitar o negócio.

"Objetivo central: Militão". É este o título do jornal "Marca" que destaca o interesse do Real Madrid em Éder Militão.

O defesa internacional brasileiro tem apenas 20 anos, mas já conquistou a titularidade na equipa do FC Porto. Éder Militão já realizou 22 jogos com a camisola azul e branca, convencendo os adeptos mas principalmente os "olheiros" dos principais clubes europeus.

Éder Militão chegou ao FC Porto proveniente do São Paulo e sempre foi visto como um bom investimento dos dragões, tanto em desportivamente como financeiramente. Mesmo com este interesse dos "tubarões" europeus no defesa brasileiro, Pinto da Costa já garantiu que não pretende deixar sair nenhum jogador do plantel neste mercado de inverno.

O nome de Éder Militão que também já surgiu na imprensa inglesa. Depois de ter sido associado ao Manchester United, o jovem defesa brasileiro também foi esta semana apontado como possível alvo do Liverpool.

Garante o jornal "The Sun" que Jurgen Klopp já ordenou a observação do jogador brasileiro, juntando-se assim ao extenso rol de interessados.

Éder Militão tem uma cláusula de rescisão, neste momento, de 50 milhões de euros.