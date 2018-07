É oficial: Éder assina pelo Lokomotiv Moscovo

"O avançado português Éder assinou um contrato permanente com o Lokomotiv. Na última época, o futebolista jogou na nossa equipa por empréstimo", refere o clube russo na sua página oficial, sem indicar a duração do vínculo.

"Estou muito feliz de associar o meu futuro ao Lokomotiv. A primeira vez na Rússia foi duro, outra cultura, outro futebol, mas uns meses depois estava completamente adaptado e apaixonei-me pela Rússia", disse o jogador.

Éder, que se vai juntar ao estágio da equipa na Áustria, falou também de representar o Lokomotiv na Liga dos Campeões, e das boas relações que tem com jogadores, entre os quais o também português Manuel Fernandes.

O jogador, de 30 anos, não esteve no Mundial 2018, sendo preterido nos convocados pelo selecionador Fernando Santos.

No Europeu de 2016, no qual Portugal conquistou em Paris diante da França o título, Éder foi o autor do golo da vitória na final, já no prolongamento.