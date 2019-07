Eduardo reforça Sporting. "Estou preparado para o que o mister quiser que eu faça"

Eduardo, médio defensivo de 24 anos, é o novo reforço da equipa principal do Sporting. A informação foi avançada no site oficial do clube de futebol.

"O atleta brasileiro chegou proveniente do Belenenses SAD, juntando-se assim aos já anunciados Luciano Vietto, Luís Neto, Valentin Rosier e Rafael Camacho", pode ler-se na página do clube.

Para Eduardo jogar no Sporting é um sonho tornado realidade: "Realizei um sonho, estou num grande Clube da Europa. Agora vou atrás dos meus sonhos, quero ganhar títulos com esta camisola e, se Deus quiser, começamos já com alguns esta temporada."

O atleta mostrou-se "ansioso pela estreia" e prometeu "dar muitas alegrias a todos" os adeptos.

"Estou preparado para o que o mister Marcel Keizer quiser que eu faça", sublinhou.