Eibar vs Sevilha interrompido depois da queda de proteção da bancada. Dois adeptos feridos

Dois adeptos ficaram feridos, este sábado, depois da proteção de uma bancada do estádio onde decorre o jogo do Eibar contra o Sevilha ter cedido durante os festejos de um golo.

De acordo com o diário espanhol AS, o acidente aconteceu aos 59 minutos de jogo, depois do golo de Banega.

A partida esteve interrompida, mas acabou por se reatada.