Primeiro jogo, primeira goleada no Dragão

O FC Porto entrou a todo o gás na I Liga ao golear o Desportivo de Chaves por 4-0. Os dragões ao intervalo já venciam por 3-0, depois de um bis de Aboubakar e um golaço de Brahimi.

Na segunda parte, a equipa de Sérgio Conceição surgiu novamente com vontade de dilatar a vantagem.

O quatro golo (e que golo) surgiu por intermédio de Corona, num remate indefensável para o guardião do Desportivo de Chaves, Ricardo.

A turma de Trás-os-Montes não incomodou Casillas, que foi um mero espetador durante praticamente os 90 minutos do encontro.

Perto do fim, e com o Chaves já com 10 jogadores por expulsão de João Carlos Teixeira, o estreante Marius dilatou a vantagem dos campeões nacional, marcando o quinto golo, numa noite memorável para o FC Porto.

Melhor resultado na estreia era quase impossível. A equipa comandado por Conceição iniciou a defesa do título da melhor maneira.

Veja os golos do FC Porto contra o Desportivo de Chaves