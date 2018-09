Eleven Sports perdeu onze minutos do jogo entre Benfica e Bayern

Acompanhar a emissão do jogo entre Benfica e Bayern Munique , a contar para a Liga dos Campeões, está a revelar-se uma missão difícil.

Isto porque a transmissão da Eleven Sports, que assegurou a exclusividade da transmissão da competição em Portugal, está com algumas dificuldades em manter-se no ar.

Pouco depois do golo do Bayern na Luz, a transmissão do canal que acabou de chegar a Portugal caiu por completo, corriam cerca de 12 minutos de jogo.

A transmissão voltou cerca de 11 minutos depois, quando o cronómetro mostrava os 23 da primeira parte.

Antes, já o DN noticiara que o site da empresa (http://elevensports.com/pt-pt/) esteve inacessível. No entanto, o domínio elevensports.pt não apresentou problemas.