Eliminação do FC Porto coloca Benfica no pote 2 do sorteio da fase de grupos

O Benfica vai estar no pote 2 do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao beneficiar da eliminação do FC Porto na terceira pré-eliminatória, frente aos russos do Krasnodar.



Os campeões nacionais precisavam que os 'dragões' ou o Ajax caíssem nas pré-eliminatórias para poderem subir ao pote 2 no sorteio, fugindo, assim, entre outros, ao Real Madrid e ao Atlético de Madrid.



Além dos dois 'gigantes' da capital espanhola, o Benfica já sabe que não pode encontrar o Borussia Dortmund, o Nápoles, o Tottenham, finalista em 2018/19, e o Shakthar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro.



A oitava equipa do pote 2 ainda está por definir, podendo ser o Ajax, caso afaste o APOEL no 'play-off'.

No pote 1, o único já completamente definido, o Benfica poderá ter como adversários o Liverpool, campeão europeu, o Chelsea, detentor da Liga Europa, o FC Barcelona, o Manchester City, a Juventus, o Bayern Munique, o Paris Saint-Germain ou o Zenit.



Com a eliminação dos 'azuis e brancos', o Benfica garantiu desde já 44,06 milhões de euros mesmo antes de começar a jogar na Liga dos Campeões.



O FC Porto vai agora jogar a fase de grupos da Liga Europa, juntando-se ao Sporting, podendo ainda ter a companhia de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, que estão a disputar a terceira pré-eliminatória.