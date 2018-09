Direto: dragões procuram liderança. FC Porto 0-0 Tondela (1.ª parte)

O FC Porto tem esta sexta-feira a oportunidade de se isolar provisoriamente na liderança da Liga. Para isso, é preciso vencer o Tondela, equipa que visita o Dragão no jogo desta sexta-feira, marcado para as 20h30.

O Dragão tem sido uma fortaleza para os campeões nacionais, que só por uma vez aí cederam pontos no campeonato, quando perderam em casa com o Vitória de Guimarães.

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Marega e Aboubakar

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Ícaro, Ricardo Costa, Joaõzinho, Hélder Tavares, Bruno Monteiro, Tomané, Xavier, Sérgio Peña, e Murillo

A equipa portista pode, esta noite ter duas motivações extras: a primeira é o deslize do Benfica, esta quinta-feira, em Chaves, onde os encarnados empataram 2-2.

A segunda é o aniversário do clube. Os dragões fazem hoje 125 anos e a TSF recordou algumas das histórias do clube: O capricho da noiva que pode ter levado à extinção do primeiro FC Porto e O São João que tudo mudou para o FC Porto.

Suplentes do FC Porto: Vaná, Chidozie, Hernâni, Óliver, André Pereira, Corona e Soares.

Suplentes do Tondela: Pedro Silva, Jaquité, Pité, Juan Delgado, Moufi, Ricardo Alves e Arango.

Em caso de vitória, os dragões chegam ao primeiro lugar do campeonato, com um ponto de vantagem sobre os encarnados, mas podem ser ultrapassados pelo Sporting de Braga, que repartia com o Benfica a liderança no arranque desta sexta jornada, e que no domingo se desloca a casa do Belenenses.