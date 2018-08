Sporting perde o Troféu Cinco Violinos pela primeira vez

É a primeira vez que o Sporting perde o Troféu Cinco Violinos, depois de ter vencido as seis edições anteriores. Os leões foram derrotados pelo clube italiano Empoli FC por 5-4 nas grandes penalidades, após um empate a um golo.

A competição homenageia a linha avançada do clube que, entre 1946 e 1949, marcou o início dos anos de ouro do Clube, com a conquista do primeiro tricampeonato da história do futebol nacional.

Esta linha avançada era constituída por Jesus Correia, Manuel Vasques, José Travassos, Albano Pereira e Fernando Peyroteo

O Troféu Cinco Violinos teve a sua primeira edição em 2012/2013 com os leões a vencerem o Olympiacos.

Nos anos seguintes, os adversários foram: Fiorentina (2013/2014 e 2017/2018), Lazio (2014/2015), Roma (2015/2016) e Wolfsburg (2016/2017).