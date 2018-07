Em liberdade condicional há cinco dias, Rúben Semedo já tem clube

Rúben Semedo foi oficializado esta quinta-feira jogador do Huesca por empréstimo do Villarreal.

O clube espanhol que subiu esta época à primeira divisão anunciou a contratação do defesa português na sua página oficial e no Twitter, onde deu as boas-vindas ao novo jogador.

O jogador de 24 anos é destacado pelo físico (1,89 metros de altura) que o permite "brilhar no jogo aéreo, velocidade e agilidade", escreve o Huesca​​​​​​.

Rúben Semedo saiu da prisão de Valência em liberdade condicional há cinco dias, depois de ter sido detido a 22 de fevereiro, por suspeitas de sequestro.