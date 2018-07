Enquanto se espera por Cristiano, afinam-se as vozes pelo craque português

Dos 8 aos 80. Todos esperam por Cristiano Ronaldo que será apresentado esta segunda-feira no Estádio da Juventus.

O campeão italiano conseguiu o que poucos esperavam: levar o melhor do mundo para Itália. O sonho concretizou-se e o entusiasmo reina nas imediações do estádio.

A Juventus vai pagar 117 milhões ao Real Madrid pelo passe do internacional português. Contudo, mais de metade do montante já está pago com a venda da camisola 7 com o nome de Ronaldo