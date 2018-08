Direto: Encarnados domam "panteras" e vencem partida por 0-2

Num clássico entre dois campeões nacionais, Boavista e Benfica apresentaram-se no Bessa com a mesma convicção da primeira jornada: vencer. Em alta, as duas equipas deram boa réplica num estádio que esteve perto da lotação máxima.

Os 'encarnados', que não venceram no Bessa nas duas últimas temporadas, marcaram pelo argentino Facundo Ferreyra (35 minutos) e pelo português Pizzi (62), que apontou o quarto golo na prova.

O Benfica isolou-se assim provisoriamente na liderança do campeonato, com seis pontos, mais três do que o Boavista, que sofreu a primeira derrota.