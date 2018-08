Já é conhecido o árbitro para o Fenerbahçe-Benfica

O esloveno Slavko Vincic arbitra na terça-feira o jogo entre os turcos do Fenerbahçe e o Benfica (19h00), da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, anunciou este domingo a UEFA.

Vincic nunca apitou um jogo do Benfica nas competições europeias mas já dirigiu três jogos de equipas portuguesas nas competições internacionais, o último dos quais foi o Monaco-FC Porto, em setembro de 2017, na fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/2018.

O Benfica tenta em Istambul o apuramento para o 'play off' da Liga dos Campeões, depois de ter vencido no Estádio da Luz a equipa turca, com um golo do argentino Franco Cervi, aos 69 minutos.

Caso se qualifiquem, os 'encarnados' encontrarão no 'play off', agendado para 21 e 28 de agosto, o vencedor da eliminatória entre o PAOK e os russos do Spartak Moscovo, em que os gregos estão em vantagem, com um triunfo por 3-2 no primeiro jogo.

Na fase de grupos da 'Champions' encontra-se o FC Porto, na qualidade de campeão português.