Espanha quer organizar um europeu e um mundial e conta com Portugal

A Espanha quer voltar a organizar um grande torneio de futebol. A possibilidade de uma candidatura foi discutida esta quarta-feira numa reunião entre os presidentes da FIFA, Real Federação Espanhola de futebol e Governo.

Em cima da mesa, está uma candidatura única e uma conjunta ao Euro2028 e Mundial2030, que inclui Portugal, segunda avança a rádio Cadena Ser.

A ideia de um torneio conjunto entre Portugal e Espanha não é inédita. Recorde-se que ambos os países candidataram-se para organizar o Mundial 2018, mas a Rússia foi a anfitriã escolhida.

Espanha só recebeu por uma ocasião um Mundial, no ano de 1982, de onde saiu campeã a Itália. O próximo campeonato do mundo de futebol realiza-se no Catar, em 2020, durante o inverno e nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026.