Espanhóis garantem que Militão é reforço do Real Madrid

A imprensa desportiva espanhola adianta, na edição desta quinta-feira, que o brasileiro Éder Militão é reforço do Real Madrid.

O jornal "Marca" garante que o defesa central do FC Porto vai ser transferido por 50 milhões de euros, tornando-se assim no primeiro reforço do "regressado" Zidane.

A publicação espanhola adianta ainda que o brasileiro assinou com os merengues por seis épocas.

Éder Militão, de 21 anos, chegou ao FC Porto no início desta época (2018/2019), vindo dos brasileiros do São Paulo.

