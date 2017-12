"Espero lutar pelo título de campeã da Europa"

Com o ano quase a terminar, a TSF dá voz a uma atleta que fez felizes muitos portugueses em 2017. Inês Henriques subiu ao lugar mais alto do pódio dos Mundiais de Atletismo, em Londres, depois de ter vencido a prova de estreia dos 50 quilómetros de marcha. Para Inês Henriques, esse foi o ponto alto de 2017, escolhendo como protagonistas do ano Fernando Pimenta, no desporto, e Salvador Sobral, em Portugal.

"O momento marcante para mim foi o Campeonato do Mundo quando consegui terminar os 50 quilómetros. Foi o momento de provar que o que eu tinha feito em janeiro tinha sido possível e ali comprovar ao mundo inteiro que nós mulheres podíamos fazer os 50 quilómetros com muita qualidade. Em termos de desporto o Fernando Pimenta, que é um grande atleta, com muitas medalhas e que nos está sempre a surpreender. Em termos de Portugal a vitória do Salvador Sobral, porque na Eurovisão ficávamos sempre muito aquém. Foi um momento em que Portugal se juntou e foi importante."

A personalidade e os acontecimentos do ano para Inês Henriques

Para 2018, Inês Henriques manifesta a convicção que se houver mais apoios os atletas portugueses vão conseguir mais títulos. A atleta traça ainda o objetivo de se sagrar campeã da Europa.

"Espero que seja um ano de mais títulos e confirmações dos atletas no desporto português. É necessário mais apoio financeiro para haver evolução e os jovens que ainda não conseguiram chegar a um nível mais elevado tenham esse apoio. Espero estar muito bem no Campeonato do Mundo de equipas a 5 de maio e depois lutar pelo título de campeã da Europa a 7 de agosto."