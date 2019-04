Conselho de Disciplina interdita Estádio da Luz por um jogo

O Estádio da Luz foi punido com mais um jogo de interdição pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão os incidentes registados no encontro com o Paços de Ferreira, em setembro de 2017.

Entretanto, o Benfica já informou que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto com efeitos suspensivos imediatos.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com efeitos suspensivos imediatos da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que decreta a interdição do Estádio da Luz por 1 jogo", lê-se no site dos encarnados.

O Benfica diz ainda que considera "totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão".