Barcelona ou Real Madrid podem jogar para a La Liga... nos Estados Unidos

Os Estados Unidos podem receber, já esta temporada, um jogo da liga espanhola, depois do acordo assinado esta segunda-feira entre o organizador da competição (LaLiga) e a Relevent, um grupo multinacional norte-americano de meios de comunicação de desporto.

O acordo, que tem uma duração de 15 anos, levou à criação da LaLiga North America, uma filial conjunta, que vai promover a competição no território e que deverá ser responsável pela organização de um jogo por época do campeonato espanhol em solo norte-americano.

"Queremos fomentar a paixão pelo futebol em todo o mundo e este revolucionário acordo vai dar um impulso fundamental na popularidade do nosso campeonato nos Estados Unidos e no Canadá", disse o presidente da La Liga, Javier Tebas, durante a apresentação do protocolo, em Madrid.

A Relevent, a grande impulsionadora da Internacional Champions Cup, um dos maiores torneios de pré-temporada, quer a realização de um jogo já esta época, com a presença de Real Madrid ou FC Barcelona.