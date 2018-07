"Estamos satisfeitos e a família sportinguista também deve estar"

José Peseiro gostou do jogo e da exibição do Sporting frente ao Marselha, enaltecendo que "é preciso melhorar muitas coisas".

"Gostei da forma como encarámos o jogo, como quisemos pressionar, como tivemos paciência para jogar em certos momentos. Na segunda parte ficamos mais equilibrados, tentamos fazer as coisas melhor, criámos situações para vencer, mas não deu. Foi um passo, gostei, mas temos de melhorar muito. A parte menos boa foram os últimos 15 minutos da primeira parte, onde com a nossa vontade de pressionar, acabámos por nos expor, e o Marselha teve duas ou três situações de contra-ataque perigosas. De resto, não há nada abaixo do que esperávamos. Com as subsituições a equipa manteve-se estável. Gostei da reação, como se conseguiu reorganizar com as mudanças", explicou.

Num dia que marca o regresso a Alvalade após o ataque a Alcochete, o treinador do Sporting explicou que havia "expectativa e apreensão". "É o primeiro jogo que fazemos em Alvalade depois de... Nem vale a pena falar. Havia uma expectativa, uma apreensão, até no aquecimento os meus adjuntos disseram que não estava a ser tão alegre e tão satisfeito como o habitual. Era o ambiente, eram as pessoas...", recordou.

Apesar disso, Peseiro ressalvou que sentiu os jogadores "satisfeitos ao intervalo". E no final do jogo conviveram com a massa associativa que tem uma fidelidade extrema. Eles deram uma grande resposta. Uma coisa que comentamos no final é que as pessoas estão felizes, satisfeitas, sentiram-se respeitadas e acarinhadas", acrescentou.

Sobre Battaglia, que voltou hoje ao Sporting, Peseiro mostrou estar satisfeito. "Queríamos o jogador. Está aqui, estamos satisfeitos, pois é um bom jogador. Estamos nós satisfeitos e a família sportinguista também deve estar. Temos vários bons jogadores".

Este jogou marcou também o regresso do treinador ao estádio dos verde e brancos. "Estou entusiasmadíssimo por estar aqui. É uma grande motivação, ilusão. Fui bem recebido, mas mesmo que não fosse, temos que aceitar isso no futebol", enalteceu.