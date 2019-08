"Este adeus ao Sporting custa muito"

Por Lusa 26 Agosto, 2019 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

O futebolista holandês Bas Dost, que atuou nas últimas três temporadas ao serviço do Sporting e foi hoje confirmado como reforço dos alemães do Eintracht Frankfurt, deixou uma emotiva mensagem de despedida dos 'leões'.

"Chegou o momento de dizer adeus após três anos apaixonantes ao serviço do Sporting. Sempre joguei com o coração por este clube, sempre dei tudo o que tinha por ele e vivemos momentos maravilhosos juntos", destacou em comunicado o ponta de lança de 30 anos.

Porém, Bas Dost admitiu que nem tudo correu bem no período em que representou o clube de Alvalade, recordando o ataque à academia 'leonina' em 15 de maio de 2018.

"Mas também passámos por outros [momentos] muito maus, em especial após o ataque a Alcochete. Mas eu sempre senti o apoio dos sócios e adeptos no estádio e na rua. Esta foi a razão pela qual renovei o meu contrato no ano passado. Eu queria agradecer e retribuir a todas as pessoas que sempre me deram confiança e carinho duram esses tempos difíceis", realçou o holandês.

E rematou: "Para ser honesto, este adeus custa muito. Mas a vida continua, e espero vir a ser igualmente muito feliz ao serviço do Eintracht Frankfurt."

O Sporting confirmou hoje a transferência do avançado para o Eintracht Frankfurt, por sete milhões de euros, um valor que pode aumentar em meio milhão de euros, em função de objetivos, três temporadas depois de o ter contratado ao Wolfsburgo por 10 milhões de euros e de o holandês ter marcado 93 golos em 127 jogos com a camisola "leonina".

"Estou em boa forma, porque tenho treinado em Lisboa. No entanto, estou um pouco cansado por tudo o que se passou nos últimos dias", disse, entretanto Bas Dost, já na apresentação no Eintracht Frankfurt, tendo elogiou os adeptos e o desempenho do clube na última temporada, quando terminou a 'Bundesliga' no sétimo lugar.

Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, no qual permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.

Bas Dost assinou um contrato com o Eintracht válido por três temporadas, até 30 de junho de 2022, tendo o Sporting assegurado o direito de receber 15% de uma transferência futura do avançado.