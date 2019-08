Este é o melhor resultado de MotoGP. Miguel Oliveira é oitavo lugar na Áustria

Miguel Oliveira teve este fim de semana mais uma prova de confiança da equipa © EPA

Por TSF 11 Agosto, 2019 • 13:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi a melhor prova da época, a correr na casa da KTM na Áustria. O piloto português consegue um fim-de-semana bastante positivo tendo feito a melhor qualificação na grelha de e o melhor resultado da época terminando na oitava posição.

Pub Pub

Miguel Oliveira teve este fim de semana mais uma prova de confiança da equipa, ao lhe ser fornecido um Up Gradde na sua mota, com as mesmas características dos piloto oficiais.

Pub Pub

A prova foi ganha por Andrea Dovisioso, da Ducati. A próxima prova é em Silverstone, a 25 de agosto.