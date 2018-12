"Este Sporting joga como equipa grande." João de Deus gosta do que vê

Sete jogos, sete vitórias, seis goleadas, 30 golos marcados - os números do Sporting de Marcel Keizer impressionam João de Deus. Em entrevista à TSF, o antigo treinador da equipa B dos leões assinala as diferenças para melhor no estilo de jogo dos leões: "é uma equipa muito mais ofensiva. Este Sporting joga como uma equipa grande. E, sobretudo, é um futebol que tem divertido quem tem visto o Sporting jogar."

Ainda assim, João de Deus reconhece que o regresso de Bas Dost foi determinante para a evolução positiva do momento de forma da equipa: "José Peseiro não teve durante algum tempo Bas Dost, um dos maiores goleadores dos últimos tempos em Portugal. Isso faz alguma diferença. Seja quem for o treinador, fica sempre numa situação mais complexa." Porém, "é indiscutível que o Sporting apresenta, neste momento, outro tipo de futebol", sublinha o treinador de 42 anos, em declarações à TSF.

O Sporting tem sofrido golos em quase todos os jogos com Marcel Keizer. Contudo, João de Deus não vê preocupação nesses números e salienta que "o Sporting tem marcado os golos mais que suficientes que lhe permitam ganhar os jogos, mesmo que sofra 2 golos, como foi o caso dos últimos dos jogos." O ex-técnico da equipa B dos leões refere ainda que, com o tempo, o clube de Alvalade "vai melhorar o processo defensivo."

Este fim de semana o Sporting joga em Guimarães, talvez o teste mais exigente até ao momento para a equipa desde a chegada do treinador holandês. "O V. Guimarães é um adversário de respeito e com certeza será um jogo de grau de dificuldade alto", afirma João de Deus, acrescentando: "agora vamos ver se com o facto de os adversários conhecerem cada vez melhor o Sporting, se a equipa vai conseguir manter estas dinâmicas ou se as coisas se vão tornar mais complicadas."



O Sporting joga no domingo às 20h na Cidade Berço, frente ao V. Guimarães, em jogo a contar para a 14ª jornada da I Liga.