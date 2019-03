"Estive para deixar o futebol", assume João Félix

João Félix é um dos nomes em destaque no Benfica. Em 28 jogos conseguiu já marcar 11 golos, mas numa entrevista ao Magazine da Liga Europa, o jovem jogador de 19 anos revela que chegou "a uma altura em que não jogava e deixei de ter prazer em praticar este desporto. Estive para deixar o futebol e tentar outra modalidade, mas o meu pai convenceu-me a não desistir. Disse que nada é fácil e que tudo tem de ser conquistado com sacrifício. Ouvi e segui o meu caminho», revelou João Félix, que faz dupla com Seferovic na frente de ataque do Benfica.

João Félix fez parte da formação no FC Porto, e só chegou ao Benfica em 2015 já para integrar a equipa de juvenis. Bastou um ano para começar a ser escolha na equipa B das águias, com apenas 16 anos.

Nesta mesma entrevista ao magazine da Liga Europa, João Félix, comenta o mediatismo que tem vindo a sentir esta temporada, e reconhece que "passar da equipa B para a equipa A foi um bocado complicado ao início. Sente-se o peso de uma responsabilidade maior, as pessoas certas ajudaram-me a conciliar isso. Não é quem quer que pode jogar no Benfica, só há um lote restrito que pode jogar com essa camisola e isso dá responsabilidade", explicou o jovem de 19 anos.

"Acho que penso um bocado mais a frente e consigo ver as coisas antes de acontecer"

João Félix, neste programa de antevisão do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Dínamo de Zagreb, agendado para quinta-feira, às 17.55 horas, descreve-se como um jogador que não é forte fisicamente, "por isso tenho de compensar com outras qualidades. Acho que penso um bocado mais a frente e consigo ver as coisas antes de acontecer. Isso permite-me estar melhor posicionado e conseguir colocar os meus colegas em zona de finalização", concluiu.

Luís Filipe Vieira lembra trabalho feito na formação do Benfica

Luís Filipe Vieira destacou principalmente a aposta na formação, quando falou do trabalho desenvolvido desde que assumiu a presidência dos encarnados.

"Quando me tornei presidente do Benfica, a estratégia foi pensar seriamente no que seria o Benfica do futuro. Inaugurámos o centro de estágios sempre com pensamento de criar jogadores com a nossa identidade", referiu Luís Filipe Vieira no magazine da UEFA, acrescentando que quer "uma equipa à Benfica e constituída à base de talento produzido no Caixa Futebol Campus".

"É um orgulho integrar este projeto do Benfica"

Também Rui Costa foi entrevistado pela UEFA, e para o administrador da SAD encarnada, João Félix demonstra o trabalho que está a ser feito no Seixal, pela formação das águias

Rui Costa assumiu que sente orgulho em fazer parte do projecto liderado por Luís Filipe Vieira, porque "integrar a administração de um clube que está a ter este processo e a evoluir da forma que está e com as visões que está a ter, de forma a recuperar todos os seus pergaminhos, deixa-me orgulhoso e feliz por ver que a aposta na formação está a dar os seus frutos", explicou Rui Costa no Magazine da UEFA.

Já sobre João Félix, o antigo camisola 10, elogia o crescimento do jogador e considera que "é mais uma das pérolas que tem saído da nossa formação. Hoje é o miúdo do momento e com todo o mérito. É um bom exemplo daquilo que estamos a tentar formar", conclui Rui Costa.