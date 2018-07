"Eu e Bas Dost entramos juntos no balneário para ter o apoio um do outro"

Bruno Fernandes garante que o Sporting reforçou a segurança em Alcochete e que essas alterações são visíveis no dia-a-dia de trabalho na academia. Em declarações esta quinta-feira em Alcochete, o médio recordou ainda o momento em que regressou ao balneário depois do ataque de adeptos em maio.

"São coisas que deixam marcas", admite Bruno Fernandes sobre as memórias do ataque à academia. "O nervosismo de entrar aqui era grande. Como já disse o presidente Sousa Cintra estão a mudar muitas coisas e essas mudanças tiveram um impacto positivo muito forte essas mudanças feitas aqui no balneário, mas também fora dele", confirma o jogador.

Já sobre a saída de Gelson Martins Bruno Fernandes deseja boa sorte ao antigo companheiro e amigo. "Falo diariamente com o Gelson. Além de ter sido meu companheiro de equipa era também a pessoa com quem eu estava mais ligado aqui dentro. Estou feliz por ele, porque deu um passo importante na carreira, para uma das melhores ligas do mundo. Espero que tenha toda a sorte do mundo", reforça o jogador.

Mas no percurso para a nova aventura de Gelson Martins, Bruno Fernandes espera que haja lugar a um acordo com o Sporting, mesmo depois da entrada a custo zero em Madrid. "Espera que seja feita a melhor coisa para ambas as partes [Sporting e Atlético]. Para bem dos dois clubes, e também, sobretudo, para o bem do Gelson", sublinha.

Bruno Fernandes diz ainda estar ansioso pelo regresso a Alvalade um regresso que acontece este sábado, no jogo amigável frente ao Marselha, que serve de apresentação do plantel aos sócios.