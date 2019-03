Campeão não vence. Bomba de Danilo salva Portugal frente à Sérvia

PUB

A seleção portuguesa continua sem vencer na fase de qualificação para o Euro 2020. Portugal empatou (1-1) frente à Sérvia no Estádio da Luz. Tadic, aos sete minutos e de grande penalidade inaugurou o marcador. Portugal só viria a empatar aos 42 minutos, por intermédio de Danilo, num remate potente sem hípoteses para o guardião Dmitrovic, que protagonizou uma excelente exbição. O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Ronaldo. O capitão foi substituído ainda no decurso da primeira parte.

Portugal procurava os primeiro pontos na qualificação para o Euro 2020, onde além da presença, quer poder defender o seu estatuto de campeão europeu. Em relação ao jogo de sexta-feira contra a Ucrânia, Fernando Santos fez três alterações: lançou Danilo, Rafa e Dyego Sousa no onze português.

A primeira oportunidade do encontro pertenceu à equipa das Quinas. Num lance de sobressalto na área sérvia, William rematou na pequena área mas a bola acabou por ser desviada pela defensiva dos Balcãs.

Na resposta, a sérvia conquistou uma grande penalidade. Gacinovic apareceu nas costas de Rúben Dias e de Pepe e chocou contra Rui Patrício. O árbitro polaco Marciniak apontou para a marca dos onze metros. Na conversão, Tadic inaugurou o marcador ao fuzilar o guardião português.

A Seleção não se assustou com a desvantagem. Ronaldo, à entrada da área sérvia disparou um remate, que parou nos dedos do guardião Dmitrovic. O guardião voltou a ser decisivo, aos 13 minutos, a protagonizar mais uma excelente defesa a um remate de Rafa dentro da área.

Aos 20 minutos, Portugal queixou-se de uma grande penalidade sobre o avançado Dyego Sousa, pela primeira vez titular pela Seleção. Mas o juiz da partida não deu seguimento aos protestos da equipa liderada por Fernando Santos.

À meia hora, uma enorme dor de cabeça para o selecionador nacional. Ronaldo sentiu uma picada num pé e pediu de imediato a substituição. O capitão desfalcou a equipa que estava em desvantagem desde o sétimo minuto de jogo. Para o lugar de CR7, Fernando Santos chamou Pizzi.

A três minutos do intervalo, Danilo tirou "um coelho da cartola". Sem opções de passe a meio campo, percorreu alguns metros sob pressão e desferiu um remate sem hipóteses para Dmitrovic. O médio do FC Porto marcou um golaço na Luz.

A Sérvia quis responder e voltou a surgir com muito perigo na área portuguesa. Na sequência de um cruzamento da direita, a bola sobrou para Tadic que atirou ligeiramente por cima da baliza de Rui Patrício.

Na segunda parte, a Sérvia abrandou o ritmo, permitindo Portugal organizar-se. Sem Ronaldo, Bernardo Silva assumia o controlo do jogo e foram várias as investidas no ataque. No entanto, faltava decisão no último passe. Aos 57 minutos, Fernando Santos tirou Dyego Sousa e colocou em campo André Silva.

Um dos momentos mais polémicos do jogo estava reservado para os 72 minutos. André Silva cabeceia e a bola é desviada pelo braço de Rukavina. Inicialmente, o árbitro aponta para a marca de grande penalidade, mas depois em conversa com o assistente anula a decisão, tendo sido muito contestado pelos adeptos na Luz. Recorde-se que os jogos desta qualificação não têm recurso a videoárbitro que podia validar a primeira decisão do juiz polaco.

Em cima dos 90, Raphael Guerreiro esteve perto de marcar o segundo mas mais uma vez a bola saiu ao lado da baliza sérvia.

Danilo, 42

Tadic, 7'

Onze de Portugal: Patrício; Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Guerreiro; Bernardo, Danilo, William e Rafa. Ronaldo e Dyego Sousa.

Onze da Sérvia: Dmitrovic; Rukavina, Spajic, Milenkovic e Mladenovic; Maksimovic e Gacinovic; Lazovic, Tadic e Lajic; Mitrovic