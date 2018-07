Vitória no Europeu sub-19 é "novo ponto alto do futebol português"

O Presidente da República saudou hoje a vitória de Portugal na final do Europeu de Futebol de Sub-19, considerando-a "um novo ponto alto do futebol português", dos jovens que "fazem acreditar no futuro".

Na sua mensagem de felicitações aos campeões europeus, divulgada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa assinala que "a alegria" que os jovens futebolistas "trouxeram a Portugal merece o reconhecimento do Presidente da República" e os "parabéns por esta grande vitória (...), muito sofrida e heroica".

"Um novo ponto alto do futebol português, destes jovens que nos fazem acreditar no futuro", termina o chefe de Estado.

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 conquistou o título europeu do escalão ao vencer a Itália, por 4-3, após prolongamento, na Finlândia.