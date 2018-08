Ana Cabecinha oitava nos 20 kms marcha

A atleta portuguesa Ana Cabecinha foi este sábado oitava classificada nos 20 quilómetros marcha dos Europeus de atletismo, que decorrem em Berlim, numa prova em que Edna Barros desistiu.

Na disciplina que deu até ao momento a única medalha a Portugal em Berlim, com a medalha de ouro de Inês Henriques nos 50 quilómetros marcha, Ana Cabecinha andou quase sempre no grupo da frente, chegando a estar em terceiro.

A atleta bejense, que competiu nos Jogos de Pequim2008 (8.ª), em Londres2012 (9.ª) e no Rio2016 (6.ª), terminou em 01:29.49 horas, a 03.13 minutos da vencedora, a espanhola Mária Pérez, com recorde nos campeonatos (01:26.36).

A competição feminina foi atrasada em quase duas horas, por questões de segurança, devido a um forte cheiro a gás, junto à zona dos abastecimentos, que obrigou a uma avaliação por parte dos bombeiros.

A corrida, inicialmente prevista para as 9h05 em Berlim (8h05 em Lisboa), apenas começou cerca das 10h55 (9h55 em Lisboa), até estarem garantidas todas as condições, com a organização a informar que a mesma se efetuaria "juntamente com a masculina".

Nos masculinos, a vitória foi também de um espanhol, Alvaro Martins, que se sagrou campeão europeu com 01:20.42 horas, à frente do seu compatriota Diego García Carrera (01:20.48).