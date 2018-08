Nelson Évora e Marta Pen na despedida dos Europeus de Atletismo

Os Campeonatos Europeus de atletismo encerram este domingo, com presença de Nelson Évora na final do triplo salto e de Marta Pen nos 1.500 metros.

A primeira, às 19:55 locais (menos uma em Lisboa), conta com a presença do ex-campeão olímpico e mundial, que se apurou para a final com a sexta marca e vai atacar o título de campeão Europeu, o único título ao ar livre que ainda não conseguiu na sua carreira.

Tendo a segunda melhor marca do ano em termos europeus, apenas tem acima de si no ranking Alexis Copello, do Azerbaijão, que até pertence ao seu grupo de treino.

O presidente da Federação de atletismo, Jorge Vieira, conta que Nélson Évora está tranquilo, apesar de não estar na melhor forma

A outra final do dia, às 20:00, será a dos 1.500 metros, onde Marta Pen vai enfrentar as favoritas britânicas Laura Muir e Laura Weightman.

Jorge Vieira espera que Marta Pen consiga classificar-se entre as 8 primeiras na final dos 1500 metros

Está confirmada também a presença da equipa de velocistas portugueses nas semifinais da estafeta de 4x100 metros, que será às 19:40. Caso Carlos Nascimento, Yazaldes Nascimento, José Lopes e Ricardo dos Santos consigam o apuramento, consagrado às três primeiras de cada meia-final e aos dois melhores tempos restantes, terão a final às 21:35.

Programa dos portugueses (hora local, menos uma em Lisboa):

19:40 4x100 m (M), qual PORTUGAL

19:55 Triplo (M), final Nelson Évora

20:00 1.500 m (F), final Marta Pen

21:35 4x100 m (M), final PORTUGAL (?)