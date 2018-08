Everton de Marco Silva garante André Gomes e mais reforços de peso

O Barcelona oficializou esta quinta-feira a transferência de André Gomes e Yerry Mina para o Everton de Marco Silva. O ex-Benfica chega ao emblema de Liverpool por empréstimo, que custará ao clube inglês 2,2 milhões de euros e a totalidades dos salários. A equipa da Premier League guardou mais de 30 milhões para contratar o colombiano Yerry Mina ao colosso espanhol, a título definitivo.

Além do central colombiano e do médio português, Marco Silva viu também chegar o médio criativo Bernard, que jogou nas últimas épocas no Shaktar Donestk de Paulo Fonseca. O brasileiro, que estava livre para assinar por qualquer clube, chegou a ser associado ao Benfica nas últimas semanas, mas preferiu rumar a Inglaterra.

Depois de experiências no Hull City e no Watford, Marco Silva irá inicar uma nova etapa na Premier League, desta vez no emblema de Liverpool. Na primeira jornada, o Everton defronta Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. O campeonato inglês arranca no próximo fim de semana.