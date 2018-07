Ewerton de regresso ao Portimonense por empréstimo do FC Porto

O Portimonense, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira o regresso, por empréstimo, do médio brasileiro Ewerton, que tinha sido transferido para o FC Porto durante este defeso.

"Em relação a Ewerton, já foi acertado o seu regresso ao Portimonense a título de empréstimo" , revelou a SAD algarvia em comunicado publicado no site oficial.

O médio brasileiro, de 25 anos, que representava o Portimonense desde 2014, foi anunciado como reforço pelos portistas no início de julho, com contrato até 2022, mas acabou por não satisfazer o técnico Sérgio Conceição, que o dispensou durante o estágio realizado no Algarve.

Por outro lado, os algarvios também estão interessados em Paulinho, outro dos jogadores dispensados por Sérgio Conceição, que em janeiro trocou o emblema de Portimão pelo FC Porto.

De acordo com a administração da SAD algarvia, a sua situação ainda está a ser analisada pelo FC Porto, uma vez que há outros clubes interessados no médio ofensivo brasileiro.

No mesmo comunicado, o Portimonense negou "incumprimentos de pagamento" das transferências dos dois jogadores pelo FC Porto, ao contrário do que tinha sido veiculado nas últimas horas na comunicação social.

A SAD do Portimonense esclarece ainda que a relação que mantém com o FC Porto "sempre foi clara, verdadeira e com caráter de reciprocidade, tal como as relações que mantém com todos os outros clubes, o que não implica que não defenda os seus próprios interesses"