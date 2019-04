Ex-futebolista Pelé hospitalizado em Paris

O ex-futebolista brasileiro Pelé foi hospitalizado esta terça-feira, em Paris, devido a febre e contrações musculares.

De acordo com a Reuters, que cita o site Sport RMC, o ex-jogador de 78 anos foi internado por "precaução" e não corre risco de vida.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, viajou para França para um evento de uma marca de relógios com o avançado francês Kylian Mbappé, mas, horas depois de ter estado com o jogador do Paris Saint-Germain, acabou por ser internado num hospital, de acordo com fontes da sua equipa.



O antigo internacional brasileiro, que é até hoje o único a conquistar três Campeonatos do Mundo (1958, 1962 e 1970), teve febre, contrações musculares e alguns espasmos, tendo por isso sido encaminhado para um hospital, por precaução, já que estava a horas de viajar de regresso para o seu país.



A imprensa francesa adiantou que Pelé não corre perigo de vida e que deverá ter alta ainda hoje ou então na quinta-feira.



Desde 2014 que Pelé tem sofrido problemas de saúde, tendo já aparecido em alguns eventos públicos com o apoio de uma cadeira de rodas, como por exemplo no sorteio do Mundial de 2018.