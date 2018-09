Ex-líder da Juve Leo Fernando Mendes vai continuar em prisão preventiva

Fernando Mendes, antigo líder da claque leonina, 'Aleluia', Joaquim Costa e Nuno Torres, o condutor do carro que abandonou a Academia do Sporting logo após as agressões, vão continuar em prisão preventiva. Os ocupantes do veículo são considerados os cabecilhas das agressões em Alcochete.

Fonte ligada ao processo revelou à TSF que o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decidiu manter a medida de coação mais gravosa para os quatro homens detidos em junho, cerca de um mês depois das agressões.

A reavaliação das medidas de coação não trouxe novidades para os quatro detidos, à semelhança da reavaliação feitan o mês passado no caso dos primeiros 23 suspeitos, detidos em maio, que também continuam em prisão preventiva.

Outros dez suspeitos, detidos em julho, vão ver as medidas de coação revistas em outubro.

No total há 37 suspeitos em prisão preventiva na sequência das agressões registadas a 15 de maio em Alcochete, quando a equipa de futebol do Sporting, técnicos e funcionários do clube de Alvalade foram atacados por um grupo de 40 alegados adeptos encapuzados.

São suspeitos de vários crimes, como terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.