E assim começa a viagem de Jorge Jesus no futebol brasileiro. O treinador português chegou este sábado de manhã ao Rio de Janeiro, onde vai treinar o Flamengo, para assinar o contrato de um ano com o Rubro-Negro.

Em declarações aos inúmeros jornalistas que o aguardavam à chegada ao Aeroporto Galeão, Jorge Jesus comparou a passagem pelo Flamengo ao trabalho pesado realizado no Benfica e Sporting e deixou o aviso: "Exigência é ganhar, ganhar e ganhar".

"A minha motivação passa essencialmente pela consciência de vir para um país que respira futebol e para um de seus grandes clubes, se não o maior. Em toda minha infância, ouvi falar muito do Flamengo. Isso fez-me ter essa escolha mesmo com outras opções", adiantou o técnico português.

Na receção a Jorge Jesus estavam também alguns adeptos do Flamengo e uma comitiva do clube carioca, que ofereceu uma camisola do Rubro-Negro com seu nome e o número 1 nas costas.

De acordo com o Globo Esporte, nesta breve visita - Jorge Jesus regressa a Portugal na quinta-feira -, o treinador português vai resolver questões burocráticas relacionadas com o vínculo ao clube e aproveitará para visitar as instalações do Ninho do Urubo.

A mesma fonte adianta que o primeiro contacto com os adeptos está previsto para este domingo, durante o dérbi Flamengo-Fulminense, a contar para a oitava jornada do campeonato brasileiro.

Jorge Jesus inicia as atividades de campo no dia 20 de junho.