Expulsão ou (mais) suspensão. As opções de Bruno de Carvalho após nova nota de culpa

A Comissão de Fiscalização do sporting aplicou um novo processo disciplinar a Bruno de Carvalho e a outros membros da antiga direção. Henrique Monteiro, presidente do Conselho de Fiscalização, explica à TSF as razões que levaram à decisão.

"A primeira [nota de culpa] que foi concluída deu um ano de suspensão a Bruno de Carvalho, 10 meses à maior parte dos outros e uma repreensão ao último, Luís Roque. [Esse documento] referia-se a factos que terminavam dias antes da assembleia-geral de 23 de junho. Esta é um conjunto de participações que se referem a factos já nas vésperas da assembleia-geral, durante a assembleia-geral e no pós-assembleia-geral até segunda-feira passada quando houve a tentativa de bloqueio de contas", justica o responsável pelo Conselho de Fiscalização.

Jornalista Maria Miguel Cabo ouviu Henrique Monteiro sobre a nota de culpa

Deste modo, Henrique Monteiro assegura que "o máximo é a expulsão e o mínimo, se se derem por provados os factos, seriam oito anos de suspensão".

Henrique Monteiro não espera uma pena leve para Bruno de Carvalho

"Eu não sou jurista mas penso que o que Bruno de Carvalho fez ao Sporting, no caso de se provar o que fez - a violação constante de estatutos, o facto de ser continuado e repetido e, inclusive, a cena de sexta-feira passada de aparecer com um papel com uma decisão de um tribunal e depois não era - tudo isso tem feito bastante mal ao Sporting e não pode ter uma pena pouco pesada", acredita.

Na opinião do sportinguista, o ex-presidente dos leões tem tido um comportamento que penaliza o Sporting, o que o leva a crer que a punição não será leve.