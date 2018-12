Há Taça - e de que maneira - no Dragão. Não é todos os dias que se vê um jogo no qual, aos 16 minutos, já se marcaram três golos, sendo que o primeiro até pertenceu à equipa visitante.

O FC Porto entrou na partida para a tentar controlar, mas a tentativa de assumir as rédeas foi tão intensa que Maxi se esqueceu de ser defesa direito. Com o corredo esquerdo do ataque completamente aberto, o Moreirense conduziu a bola até ao interior da grande área portista, onde David Texeira só precisou de encostar. Aos oito minutos, o Dragão via o Moreirense em vantagem.

Motivados, os cónegos poderão ter pensado que o jogo tinha acabado de ficar mais fácil, algo que se revelou um erro. Os dragões voltaram a colocar o pé no acelerador e conquistaram um pontapé de canto. Aos 13 minutos, Felipe saltou sozinho no limite da pequena área e empatou a partida, anulando quase automaticamente a vantagem dos minhotos. Mas o FC Porto não se ficou por aí.

Aos 16 minutos, e já com Hernâni em campo a render o lesionado Otávio, os portistas chegaram à vantagem no Dragão. Adrián é lançado na esquerda e deixa a bola para a entrada da área onde aparece Hernâni que, com um remate fortíssimo, não deu hipóteses de defesa a Trigueira. Estava consumada a reviravolta no Porto e ainda só tinham passado 16 minutos de jogo.

O ritmo da partida não diminuiu e ambas as equipas continuaram a estar muito perto do golo, mais por demérito da defesa adversária do que por mérito do próprio ataque. Adrián, Marega e André Pereira tiveram a oportunidade, ainda antes dos 35 minutos, de colocar o seu nome na lista de marcadores, mas nenhum dos avançados conseguiu acertar na baliza. No outro extremo do campo, onde Fabiano ocupava o espaço entre os postes, eram Patito Rodríguez e Pedro Nuno quem desperdiçava, também, oportunidades de golo.

O Moreirense não quis, no entanto, deixar que o jogo fosse para o intervalo com um empate no marcador, resulado que se justificava tendo em conta o que se passou na primeira parte. Aos 44 minutos, Bruno Silva bate de forma irrepreensível um livre caído para a direita do ataque minhoto. Nas altura, a bola encontra a cabeça de Iago e voa para o canto superior direito da baliza à guarda de Fabiano.

A partida ia para o intervalo com um 2-2 no marcador.

Onze do FC Porto: Fabiano, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, André Pereira, Adrián Lopez e Marega

Onze do Moreirense: Pedro Trigueira; D'Alberto, Iago, Ivanildo e Bruno Silva; Neto, Loum e Pedro Nuno; Heriberto, David Texeira e Pato Rodríguez.

Suplentes do FC Porto: Casillas, Hernâni, Brahimi, Corona, Mbemba, Sérgio Oliveira e Soares.

Suplentes do Moreirense: Nuno Macedo, João Aurélio, Halliche, Alan Schons, Bilel, Chiquinho e Arsénio.

