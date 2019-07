Fábio Coentrão no FC Porto? Claque está contra a contratação

© Gustavo Bom/Global Imagens

Fábio Coentrão estará próximo de ser jogador do FC Porto. O defesa esquerdo tem uma proposta de dois anos, segundo avança o jornal O Jogo , mas agora surgem manifestações contra a contratação do jogador.



O defesa esquerdo já jogou no Benfica e Sporting e nos últimos dias esteve perto de assinar contrato com PAOK da Grécia, agora treinado por Abel Ferreira, mas o negócio 'caiu'.



Agora surge o FC Porto interessado em Fábio Coentrão, mas o Colectivo Ultras 95, uma das claques dos dragões, divulgou esta quarta-feira um comunicado no Facebook, manifestando-se contra a possível contratação do internacional português.

Sérgio Conceição fez chegar à direção da SAD azul e branca o desejo de contar com o defesa esquerdo. Segundo escreve o jornal O Jogo, o treinador português olha para Coentrão como alternativa a Alex Telles no lado esquerdo da defesa, mas também como uma opção para o meio-campo.



Fábio Coentrão tem 31 anos e pode chegar ao FC Porto como jogador livre e, por isso, sem custos de transferência para a SAD portista. Na última época esteve ao serviço do Rio Ave, clube onde começou a carreira de futebolista profissional. Também já passou pelo Benfica - com empréstimos ao Nacional e Saragoça -, Real Madrid, Mónaco e Sporting.