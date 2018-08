Fábio Coentrão reforça Rio Ave

Fábio Coentrão foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Rio Ave depois de rescindir com o Real Madrid.

O internacional português, que alinhou por empréstimo do clube espanhol no Sporting na última temporada, assinou por um ano com a equipa de Vila do Conde.

Há uma semana, a imprensa desportiva questionava o paradeiro de Fábio Coentrão, que não contava para o técnico merengue Julen Lopetegui. O jogador recorreu às redes sociais para responder, partilhando uma fotografia de um treino em Madrid, mas longe do plantel principal.