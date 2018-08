FC Porto anuncia médio internacional holandês no último de mercado

Sérgio Conceição ganha um novo reforço para o meio campo azul e branco.

O internacional holandês (seis jogos) Riechedly Bazoer chega dos germânicos do Wolfsburgo, a título de empréstimo, num "acordo que contempla opção de compra no final da presente temporada", anunciaram os "dragões" na sua página oficial.

"O FC Porto é um clube muito grande, com muita história, e grande jogadores já passaram por aqui. Quando me ligaram, mostrei logo interesse em vir para o FC Porto. Tudo aconteceu muito rápido e estou muito feliz por estar no FC Porto. Esta camisola assenta-me bem", expressou o médio de 21 anos, em declarações ao site do clube.

"Espero poder ajudar a equipa com as minhas qualidades e que tenhamos uma boa época. Vou dar tudo para ajudar a equipa. Diria que sou um médio box-to-box, pois sei defender e também posso marcar golos", garantiu Bazoer, novo dono da camisola 24.

Bazoer tem no seu currículo um Campeonato da Europa de sub-17, ao serviço da "Laranja Mecânica", em 2012 (era o jogador mais novo da equipa, com 15 anos).

O centro campista fez formação no PSV Eindhoven e no Ajax de Amsterdão, onde se estreou como sénior em 2014, antes de se mudar para o Wolfsburgo na janela de tranferências, em janeiro de 2017.