"Corja" e "bandidos". FC Porto apresenta queixa contra Benfica e BTV devido a relato

O FC Porto anunciou esta quinta-feira que vai apresentar uma queixa-crime contra o Benfica e Valdemar Duarte, jornalista do BTV, canal do clube 'encarnado', na sequência da transmissão do clássico das meias-finais da Taça da Liga de futebol.

"Haverá também uma participação às autoridades desportivas, à ERC, ao Sindicato de Jornalistas, porque o Valdemar Duarte tem carteira profissional. Aqueles insultos sucessivos aos nossos jogadores são inaceitáveis", disse o diretor de comunicação dos 'azuis e brancos', citado no site do FC Porto.

Num vídeo publicado por Francisco J. Marques na rede social Twitter, com excertos da transmissão da BTV, ouve-se apelidar de "corja" o FC Porto e dizer que alguns jogadores do FC Porto são "bandidos", entre outras coisas.